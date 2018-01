EuropCar : grimpe sur un relèvement de broker

18/01/2018 | 11:52

Europcar Group grimpe de 9,2% et caracole ainsi en tête du SBF120, soutenu par un relèvement de recommandation chez Morgan Stanley de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours de 12 euros.



L'intermédiaire financier souligne que le groupe français spécialisé dans la location de véhicules 'a réalisé une exécution meilleure que prévu au quatrième trimestre 2017'.



'Avec une croissance élevée en 2018 et des attentes du marché basses, nous pensons que l'action offre une croissance cyclique européenne attractive, ainsi qu'une option bon marché sur la mobilité future', juge le broker.



