Europcar Groupe : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Vendredi 18 mai 2018 La plus forte baisse

(-3,41% à 9,34 euros)Europcar est pénalisé par des prises de bénéfices après avoir bondi de plus de 11% hier. Le spécialiste de la location de véhicules avait bénéficié de chiffres de ventes trimestriels solides, mais également d'un plan de rachat d'actions et de la confirmation de ses perspectives annuelles. Des éléments qui avaient relégué au second plan des résultats financiers plus contrastés.