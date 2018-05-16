Europcar Groupe : Recul du résultat net au T1, objectifs confirmés

16 mai (Reuters) - Europcar Groupe SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES À 556 MILLIONS D'EUROS AU T1, EN
PROGRESSION
DE 28% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE
DE 3,9%
* CORPORATE EBITDA AJUSTÉ HORS NOUVELLE MOBILITÉ À -21
MILLIONS
D'EUROS, CONTRE -6 MILLIONS D'EUROS AU T1 17
* RÉSULTAT NET DE 3 MILLIONS D'EUROS COMPARÉ À 19 MILLIONS
D'EUROS
AU T1 2017
* EUROPCAR CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2018
* OPERATING FREE CASH FLOW CORPORATE À -76 MILLIONS D'EUROS
COMPARÉ À -27 MILLIONS D'EUROS AU T1 2017
* Le communiqué : http://bit.ly/2Iog8Xa
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(Rédaction de Paris)