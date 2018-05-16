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Europcar Groupe : Recul du résultat net au T1, objectifs confirmés

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16/05/2018 | 17:55

16 mai (Reuters) - Europcar Groupe SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES À 556 MILLIONS D'EUROS AU T1, EN PROGRESSION DE 28% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,9%

* CORPORATE EBITDA AJUSTÉ HORS NOUVELLE MOBILITÉ À -21 MILLIONS D'EUROS, CONTRE -6 MILLIONS D'EUROS AU T1 17

* RÉSULTAT NET DE 3 MILLIONS D'EUROS COMPARÉ À 19 MILLIONS D'EUROS AU T1 2017

* EUROPCAR CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2018

* OPERATING FREE CASH FLOW CORPORATE À -76 MILLIONS D'EUROS COMPARÉ À -27 MILLIONS D'EUROS AU T1 2017

* Le communiqué : http://bit.ly/2Iog8Xa Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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CA 2018 2 879 M
EBIT 2018 303 M
Résultat net 2018 160 M
Dette 2018 1 442 M
Rendement 2018 3,68%
PER 2018 9,38
PER 2019 8,13
VE / CA 2018 1,01x
VE / CA 2019 0,70x
Capitalisation 1 474 M
Graphique EUROPCAR GROUPE
Durée : Période :
Europcar Groupe : Graphique analyse technique Europcar Groupe | EUCAR | FR0012789949 | Zone bourse
Tendances analyse technique EUROPCAR GROUPE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 9
Objectif de cours Moyen 13,4 €
Ecart / Objectif Moyen 49%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Jean-Paul Bailly Chairman-Supervisory Board
Kenneth McCall Deputy CEO-Countries & Operations
Luc Péligry Chief Financial Officer
Stéphane Deux Director-Information Technology
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