Europcar Groupe : confirme ses objectifs 2018 malgré un bénéfice en berne au T1

(Actualisation: commentaire de la directrice générale sur l'intégration de Goldcar).

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le groupe de location de véhicules Europcar (EUCAR.FR) a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2018 en dépit d'une dégradation de ses résultats au premier trimestre, due à des dépréciations d'actifs et à l'impact opérationnel de ses récentes acquisitions.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le bénéfice net du premier loueur européen est ressorti à 2,5 millions d'euros, contre 19 millions un an plus tôt. Cette baisse "résulte notamment de dépréciations et d'amortissements hors flotte plus élevés et de l'augmentation des frais financiers sur les obligations corporate suite au financement de l'acquisition de Goldcar", a précisé le groupe dans un communiqué. Ce résultat intègre un produit de 68 millions d'euros lié à la vente de ses 25% du capital de la start-up d'autopartage car2go à Daimler.

Le chiffre d'affaires a atteint 556 millions d'euros, en progression de 28% à taux de change constants. Sur une base totalement organique - à taux de change et périmètre constants et hors impact carburant - les revenus du groupe ont progressé 3,9%. La croissance organique a accéléré par rapport à l'année 2017 grâce à une bonne dynamique tant au sein des sociétés récemment acquises que dans le périmètre historique, a indiqué le groupe.

La croissance des segment low cost et loisirs a en revanche pesé sur la rentabilité, dont la saisonnalité a par ailleurs augmenté de façon significative avec le rachat de Goldcar, a-t-il ajouté. Le "corporate Ebitda ajusté", qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des intérêts, amortissements et dépréciations non liées à la flotte, s'est ainsi détérioré à -21,4 millions d'euros par rapport contre -6,3 millions d'euros au premier trimestre 2017.

Cette évolution était attendue alors que l'intégration de Goldcar, racheté toute fin 2017, ne fait que débuter, selon la directrice générale du groupe. "Le facteur saisonnier est important car l'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. Nous avons identifié d'importantes synergies qui nous permettront de lisser à l'avenir cette saisonnalité", a commenté Caroline Parot lors d'une conférence téléphonique.

Europcar a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, à savoir une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 3% et un corporate Ebitda hors Nouvelles mobilités de plus de 350 millions d'euros. Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement mercredi d'un programme de rachat d'actions "tactique" pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros, soit 2,1% du capital.

