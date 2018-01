Europcar : arrivée d'un nouveau directeur financier

08/01/2018 | 18:58

Europcar a annoncé ce lundi après marché l'accession de Luc Peligry, 53 ans, au poste de directeur financier.



Succéant à Jean-Claude Poupard, lequel a été nommé directeur groupe Financements et Finance Opérationnelle, ce diplômé de l'ESSCA, de l'INSEAD et expert-comptable devient également membre du comité exécutif.



Avant de rejoindre Europcar, il a notamment été directeur général adjoint, Finance et Opérations des Laboratoires Pierre Fabre pendant 6 ans. Il a débuté sa carrière chez KPMG, Deloitte et au Crédit du Nord.





