Europcar : bénéfice net de 2,5 ME au 1er trimestre 2018

16/05/2018 | 18:02

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 556 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 28 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2017. Sur une base organique, les revenus ont progressé de 3,9 % (à taux de change et périmètre constants).



Hors impact de la nouvelle mobilité, le corporate EBITDA a subi une baisse importante en s'inscrivant à -21,4 millions d'euros par rapport à -6,3 millions d'euros au premier trimestre 2017 à taux de change constant.



'Il est important de noter que la baisse du corporate EBITDA ajusté était prévue et qu'elle est entièrement prise en compte dans les prévisions du Groupe pour 2018' indique le groupe.



Le bénéfice net s'inscrit à 2,5 millions d'euros au premier trimestre 2018, contre un bénéfice net de 18,6 millions d'euros au premier trimestre 2017.



'Cette baisse résulte notamment de dépréciations et d'amortissements hors flotte plus élevés et de l'augmentation des frais financiers sur les obligations corporate suite au financement de l'acquisition de Goldcar' explique le groupe.



Europcar confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 3 % et un corporate EBITDA ajusté (excluant la nouvelle mobilité), supérieur à 350 millions d'euros.



