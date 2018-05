Europcar : devient Europcar Mobility Group

22/05/2018 | 10:29

Le changement de nom d'Europcar Groupe, devenu Europcar Mobility Group, est officiel, quelques jours après sa validation par l'assemblée générale mixte des actionnaires.



'Les besoins et attentes de nos clients évoluent rapidement, le modèle traditionnel qui consiste à posséder une voiture ne convient plus à tout le monde. (...) Il y a clairement un besoin pour l'émergence de fournisseurs globaux de mobilité, aptes à faciliter la vie des gens. Nous voulons être la 'mobility service company' préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule', explique, dans un communiqué, Caroline Parot, présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group.



Le nouveau nom s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle, avec un symbole composé des initiales de la nouvelle appellation. 'Les formes rondes, les lignes qui s'entrecroisent et les couleurs fraîches suggèrent la facilité et la fluidité de nos solutions, ainsi que les connections entre nos différentes marques et nos différents services de mobilité', indique Xavier Corouge, directeur Marketing, Digital & Clients du groupe.





