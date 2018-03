Europcar : réorganise ses gammes de services

28/03/2018 | 10:18

Europcar annonce ce matin la réorganisation de sa division à bas coûts, ce qui passera par le regroupement des marques InterRent et GoldCar. La division sera dirigée par l'ancien PDG de GoldCar, Juan-Carlos Azcona.



Europcar en attend un 'effet d'échelle significatif' pour cette division qui, dans un futur proche, devrait représenter 'au moins 15% du chiffre d'affaires total'.



Rappelons que le groupe a finalisé récemment l'acquisition de GoldCar.



'Le segment 'low cost' est l'un des plus dynamique en Europe, avec une taille d'environ 1,5 milliard d'euros, et affichant un taux de croissance annuel historique de 12%. Cette croissance devrait se poursuivre sur un rythme similaire dans le futur, en particulier sur des destinations loisirs en France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Grèce et Turquie', commente le loueur de véhicules.



Progressivement, InterRent sera repositionnée sur le milieu de gamme, entre le 'low cost' (GoldCar) et le 'premium' (Europcar).





