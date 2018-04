Europcar : Oddo ajuste son objectif après le Road Show

23/04/2018 | 11:12

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 13,90 E (contre 15 E). ' Au final, si la saisonnalité reste très concentrée sur le T3 (>60% de l'Ebitda FY), les objectifs du groupe semblent prudents et les leviers de progression de la profitabilité identifiés (synergies issues des acquisitions) ' indique Oddo dans son étude du jour.



A l'occasion d'un Road Show avec Europcar à Bruxelles, le groupe est revenu sur les perspectives de croissance pour 2018 et à moyen terme.



Pour 2018, le groupe confirme s'attendre à une croissance organique supérieur à 3%.



' L'objectif d'atteindre un Corporate Ebitda 2018 hors nouvelles mobilités >350ME semble prudent au regard des données pro forma 2017 (329ME) ' estime Oddo.



' Pour notre part, sur la base d'un CA de 2.9MdE, nous visons un Corporate Ebitda hors nouvelles mobilités de 354,4ME (vs 363ME initialement), soit une marge de 12.2% (vs. 11.7% en 2017 yc Bushbinder) ' rajoute le bureau d'analyses.



A horizon 2020, le groupe confirme tabler sur une marge d'Ebitda Corporate de plus de 14% (+220pb). ' La croissance moyenne de l'Ebitda 2017-2020 avoisinerait ainsi les 15% par an ' précise Oddo.



