Europlasma : Une simplification fort bienvenue

La solution par laquelle le propriétaire du premier SPV (CHO Morcenx) échange une participation majoritaire contre une participation minoritaire dans une société plus importante aux objectifs plus ambitieux qui contrôlera CHO Morcenx et les futurs SPVs est parfaite. Conséquence immédiate, CHO Power est valorisé à 101m€ (détenu à hauteur de 80% par Europlasma). Le montant représente environ 2,5x notre précédente valorisation (CHO Power ne détenait alors qu’une participation de 35% dans Morcenx cotre 100% suite à l’opération). L’opération valorise également Morcenx à environ 30m€, possiblement le double de la valeur initiale de ses fonds propres.

Il nous faudra quelques jours pour ajuster notre modèle pour Europlasma. Évidemment, la qualité du groupe dépend à la fois de ses projets en cours et de sa capacité à tenir ses engagements. Il paraît déjà acquis qu’Europlasma devient une proposition d’investissement sensiblement plus lisible. En effet, le «coté sexy» (énergie verte) contrôle désormais l’ensemble de la chaîne de valeur. Europlasma contrôlant désormais mieux les flux de trésorerie, l’opération résout une partie des problèmes de financement. En résumé, les flux de trésorerie sous-jacents sont mieux captés et ne sont plus répartis que sous la forme de dividendes accordés aux partenaire et non l’inverse. Il s’agit d’une excellente nouvelle. Nous relevons dès à présent notre valorisation de CHO Power et tenons compte d’une participation de 80% dans CHO Power.