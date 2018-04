EUTELSAT : Jean-Claude Tshipama prend la direction de Broadband in Africa

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eutelsat Communications a finalisé la composition de ses équipes dédiées aux activités Internet avec la nomination de Jean-Claude Tshipama qui prend la direction de Broadband in Africa pour l’Internet haut débit par satellite en Afrique.En prenant la direction de Broadband in Africa, Jean-Claude Tshipama aura pour mission principale d'assurer la réussite du déploiement de l'activité Internet par satellite d'Eutelsat en Afrique, en s'appuyant sur le satellite Al Yah 3, dont les capacités serviront à opérer ce service, qui sera opérationnel dans le courant de l'été prochain. L'exploitation du satellite Al Yah 3 sera suivie l'année prochaine du lancement du satellite Konnect.Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en économie, Jean-Claude Tshipama a débuté sa carrière dans l'industrie des télécommunications dans les années 2000. Il a rejoint les équipes de Celtel en RDC comme Directeur commercial, puis est devenu Directeur des ventes et de la distribution chez Digicel et enfin Directeur des ventes et distribution Afrique chez Microsoft. Plus récemment, il a exercé les fonctions de Directeur Général de Canal+ RDC et siège en qualité de Directeur non-exécutif au conseil d'administration d'Equity Bank au Kenya.