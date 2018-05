EUTELSAT : décroche, douche froide sur le chiffre d'affaires annuel

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SES -5.21% 13.01 5.53%

Eutelsat chute de 13% à 16,035 euros, un nouveau plus bas pour cette année, et entraine dans son sillage SES (-5,1%). Les investisseurs sanctionnent un avertissement sur sa croissance annuelle - l'exercice 2017/2018 sera clôturé fin juin - qui ne dit pas son nom mais ne trompe personne. Eutelsat a indiqué que son chiffre d'affaires total était attendu pour l'année dans le bas de sa fourchette de prévisions -1%/-2%. Cette dernière a été dévoilée fin octobre alors qu'Eutelsat visait jusque-là un chiffre d'affaires stable.Mais cette performance qui n'est déjà pas brillante ne sera atteinte que si des "opportunités bien identifiées d'"Autres revenus"" se concrétisent en chiffre d'affaires sonnant et trébuchant. Dans le cas contraire, le repli du chiffre d'affaires pourrait aller jusqu'à -3,5%.Barclays table sur une baisse de 3,5% même s'il ne doute pas qu'Eutelsat parviendra à concrétiser quelques-unes de ses "opportunités bien identifiées". Pour l'heure, l'analyste estime à 8 millions d'euros le chiffre d'affaires déjà assuré dans la division "Autres revenus". Avant la publication d'Eutelsat, Barclays tablait sur une baisse de 2,4% de son chiffre d'affaires annuel. Il considère désormais que, pour être atteinte, cette cible nécessite que l'opérateur de satellites tire 17 millions d'euros supplémentaires au niveau de ces fameux "autres revenus" sur le seul quatrième trimestre. Barclays ne croit pas à une telle performance.Pour sa part, Jefferies fait également ses calculs. Le consensus table sur un chiffre d'affaires annuel de 1,397 milliard d'euros pour Eutelsat, soit une baisse d'environ 2%. Cette prévision implique de trouver 25 millions d'euros d'Autres revenus. En partant du principe que le consensus risque de revoir à la baisse son estimation de ces autres revenus suite à l'avertissement du groupe, pour la ramener à zéro, le consensus annuel devrait être réduit d'environ 0,9%.Si ces prévisions peuvent sembler particulièrement pessimistes, il faut reconnaitre que les chiffres dévoilés par Eutelsat au titre de son troisième trimestre ne prête guère à l'optimisme. Sur cette période, son chiffre d'affaires total a reculé de 7,4% à 337,4 millions d'euros. Il rate de 3% le consensus. De plus, les fameux "Autres revenus" ont chuté à 100 000 euros contre plus de 7 millions un an plus tôt et un consensus de 6 millions.