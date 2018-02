Eutelsat Communications : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la clôture - Vendredi 16 février 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+12,17% à 19,03 euros)Après de récentes perturbations (avertissements fin octobre de SES et Eutelsat, suivis plus récemment par les démissions du directeur général et directeur financier de SES), le secteur des opérateurs de satellites a émis de nouveau des signaux positifs. Eutelsat a dévoilé des comptes semestriels moins dégradés que prévu, propulsant également son concurrent SES (+5,16% à 11,815 euros) parmi les plus importantes progressions du marché.