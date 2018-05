Eutelsat Communications : L’industrie satellitaire lance la mise en œuvre opérationnelle de la Charte de connectivité de crise en soutien aux services de secours humanitaire

Eutelsat mobilise sa flotte mondiale de satellites pour accompagner l'aide humanitaire coordonnée par le Cluster des Télécommunications d'urgence (ETC)

Paris, Luxembourg, le 18 mai 2018 - Les acteurs du secteur satellitaire, notamment Eutelsat, ont signé hier des accords de contribution avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), pour le compte du Cluster des Télécommunications d'urgence (ETC), en vue d'intensifier leur soutien aux services humanitaires de secours d'urgence. Ces accords constituent l'étape ultime de la mise en œuvre de la Charte de connectivité de crise signée fin 2015 entre la EMEA Satellite Operators Association (ESOA), le Global VSAT Forum (GVF), le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire (OCHA) et l'ETC. La Charte de connectivité de crise signée par Eutelsat, Arabsat, Global Eagle, Hispasat, Inmarsat, Intelsat, SES, Thuraya et Yahsat permettra d'élargir de manière significative l'accès des organismes humanitaires aux communications par satellite là où les liaisons terrestres sont impactées, saturées, voire détruites par suite d'une catastrophe humanitaire.

Par le biais de ces accords, les signataires de la Charte s'engagent à mettre à disposition des services humanitaires de secours des équipements satellitaires et des ressources en orbite pour répondre à des situations d'urgence. Sous l'égide du PAM, l'ETC sera en mesure d'activer la Charte lors de la survenue d'une catastrophe humanitaire et d'identifier les solutions pré-planifiées immédiatement disponibles dans une région et pour un besoin donnés afin d'intervenir dans les 24 heures suivant le déclenchement d'une crise. L'accord de contribution signé par Eutelsat porte essentiellement sur de la bande passante sur quatre de ses satellites à travers le monde, que complètent des équipements satellitaires au sol prêts à être déployés.

Simon Gray, directeur en charge des affaires humanitaires d'Eutelsat et coordinateur de la Charte de connectivité de crise, a déclaré : « L'industrie satellitaire est la première à avoir uni ses forces et avoir défini un cadre normalisé pour répondre aux besoins des services humanitaires de secours. Les Nations Unies disposent désormais d'un accès immédiat aux équipements et ressources adéquats leur permettant de rétablir les communications partout où elles sont nécessaires. »

Depuis 25 ans, Eutelsat participe activement à l'aide humanitaire dans le monde, convaincu, à l'instar de l'ensemble du secteur des satellites que cette technologie joue un rôle important dans les interventions d'urgence lors de catastrophes humanitaires. Compte tenu du nombre croissant de situations d'urgence complexes et prolongées et de la forte demande en bande passante, les engagements pris par les acteurs de l'industrie mondiale des satellites représentent des atouts essentiels pour les organismes en charge de l'aide humanitaire. Les ressources satellitaires permettront l'accès à Internet durant les situations d'urgence en soutien aux opérations humanitaires, notamment la logistique, les soins médicaux d'urgence, la distribution de nourriture et la coordination des opérations de secours.Les signataires de la Charte ont également assuré la formation et l'accompagnement du personnel de terrain du PAM et des partenaires de l'ETC en matière d'installation et d'utilisation des équipements satellitaires qui doivent être déployés.

Depuis la signature de la Charte, les opérateurs de satellites ont été présents sur tous les continents pour soutenir le PAM, les Etats et les ONG pendant les ouragans Irma et Maria, ainsi qu'en Haïti, au Népal et à Vanuatu, pour ne citer que quelques exemples. Grâce aux liaisons VOIP, WiFi et Internet déployées par satellite, les opérateurs de satellites ont contribué à la fourniture de ravitaillements et de soins médicaux urgents et à la coordination des missions de secours.