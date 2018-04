Eutelsat : cession des parts dans Hispasat finalisée

Données financières (€) CA 2018 1 398 M EBIT 2018 537 M Résultat net 2018 295 M Dette 2018 3 112 M Rendement 2018 6,97% PER 2018 14,05 PER 2019 13,10 VE / CA 2018 5,17x VE / CA 2019 5,00x Capitalisation 4 118 M Graphique EUTELSAT COMMUNICATIONS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EUTELSAT COMMUNICATIONS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 20,6 € Ecart / Objectif Moyen 17% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rodolphe Belmer Chief Executive Officer & Director Dominique D’Hinnin Chairman Sandrine Téran Group Chief Financial Officer Yohann Leroy Deputy CEO & Chief Technical Officer Bertrand Mabille Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EUTELSAT COMMUNICATIONS -9.15% 5 061 SES -5.65% 6 767 INMARSAT -25.82% 2 393 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 8.47% 1 223 SPEEDCAST INTERNATIONAL LTD -0.93% 991 THAICOM PCL --.--% 318