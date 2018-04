Eutelsat : contrat en Croatie

05/04/2018 | 15:05

Le groupe de télévision publique croate Hrvatska radiotelevizija (HRT) a signé un accord pluri-annuel avec Eutelsat, a-t-on appris ce jeudi.



Celui-ci porte sur la capacité sur HOTBIRD, pôle audiovisuel de référence en Europe et au Moyen-Orient, afin de diffuser sa nouvelle chaîne d'information et de divertissement HRT-HTV 5 auprès d'un bassin d'audience internationale.



Diffusée en clair, la chaîne HRT-HTV 5 propose en continu des programmes d'actualités, éducatifs et de divertissement en croate ainsi que des contenus en anglais, en espagnol et en allemand. Elle rejoint le pôle de 1.000 chaînes disponibles via HOTBIRD pour plus de 135 millions de foyers situés en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.





