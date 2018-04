Eutelsat : débute la diffusion en clair de 2 nouvelles chaînes

12/04/2018 | 11:41

Eutelsat a annoncé ce jeudi matin le démarrage de la diffusion en clair des chaînes NASA TV Haute Définition (NTV-3) et NASA TV Ultra Haute Définition (NTV-4) sur plusieurs de ses satellites. Il s'agit d'une première en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.



Les téléspectateurs de ces régions vont ainsi pouvoir profiter d'images d'une qualité exceptionnelle du programme spatial américain incluant les lancements, la vie à bord de la Station spatiale internationale (SSI), la Terre vue du ciel, l'exploration spatiale, le système solaire, Mars, la rediffusion des missions qui ont fait la gloire de la NASA comme Apollo et des reportages sur les derniers travaux de R&D de la NASA.



La chaîne NASA TV HD est diffusée en clair depuis le pôle de référence HOTBIRD pour les audiences situées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et depuis 7° Est pour les foyers équipés en réception satellite d'Afrique subsaharienne.



La chaîne NASA TV UHD est disponible sur ces mêmes satellites, ainsi que sur EUTELSAT 5 West A, pour les foyers équipés pour recevoir le bouquet FRANSAT et possédant un téléviseur compatible Ultra HD.





