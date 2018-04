Everbridge : annonce l'acquisition de Unified Messaging Systems

La Société s'adjoint un système unique d'alerte mobile nationale et renforce son leadership sur les marchés internationaux

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial des applications logicielles de gestion des événements critiques et de sécurité des entreprises destinées à maintenir la sécurité des personnes et à accélérer le fonctionnement des activités, a annoncé la finalisation de son rachat de Unified Messaging Systems ASA ("UMS"). Basé à Oslo, Norvège, UMS fournit dans le monde entier un système unique d'alerte pour population mobile couvrant l'ensemble d'un pays; la société est également l'un des plus importants fournisseurs de communications d'Europe. En associant les applications éprouvées d'alerte mobile, de gestion de crise et de notification d'UMS à la plateforme logicielle de gestion des événements critiques (CEM) d'Everbridge, un système leader sur le marché, cette acquisition crée une suite inégalée de solutions destinées à aider les clients à évaluer les menaces, déclencher et gérer les réponses aux incidents et aviser les parties intéressées dans un rayon allant d'un bâtiment ou un environnement local à tout un pays et au monde entier.

Le système PAS d'alerte de la population d'UMS offre des capacités bidirectionnelles de diffusion de SMS à l'ensemble d'une population mobile. Pour ce faire, UMS dispose de la capacité unique d'envoyer des messages vers le téléphone mobile de toute personne connectée aux tours de téléphonie cellulaires d'un opérateur. La société propose également la technologie "Location-Based Alerting" (alerte basée sur la localisation) qui permet aux municipalités de localiser géographiquement les lieux où envoyer des notifications dans une région. Cette capacité est également applicable aux entreprises nationales et internationales qui veulent atteindre leurs employés locaux et en déplacement, avec automatisation du choix de la langue du message. Les systèmes UMS et PAS sont déployés dans plusieurs pays qui bénéficient ainsi d'un système d'alerte national: Suède, Norvège, Pays-Bas, Bahamas, Singapour, Grèce et Cambodge ainsi que dans la ville de Kiev et dans certains des plus grands États de l'Inde.

En tant que fournisseur international majeur de la notification de masse, UMS accroît considérablement le rayonnement international d'Everbridge. UMS soutient, par exemple, plus de 1.200 clients d'Europe du Nord et touche plus de 500 millions de personnes dans le monde via ses services d'alerte de population. Previstar, son produit de gestion des crises et des urgences, est utilisé pour planifier la gestion des ressources par de grandes agences de sécurité publique dans des régions telles que la Virginie, la Géorgie, le Massachusetts, le Bengale occidental en Inde, ainsi que par la marine américaine. Previstar va considérablement accroître les capacités de gestion de crise d'Everbridge.

"Nous sommes enchantés d'accueillir UMS au sein de la famille Everbridge et d'accélérer ainsi notre croissance à l'international en créant la plus complète des plateformes de gestion des événements critiques pour les entreprises et les autorités locales et nationales et, désormais, pour des pays tout entiers, a déclaré Jaime Ellertson, CEO d'Everbridge. UMS apporte à Everbridge son équipe d'experts passionnés et tournés vers le client, une technologie différenciée, et partagera notre mission commune consistant à maintenir la sécurité des personnes et la continuité des activités pendant un événement critique."

Ensemble, Everbridge et UMS forment au total une équipe de plus de 700 employés dédiés à la fourniture de solutions innovantes et différenciées de gestion des événements critiques. Collectivement, la nouvelle entité va accroître l'expertise internationale d'Everbridge en matière de continuité des activités, de réponse face aux urgences et de planification des événements critiques, tout en offrant aux clients d'UMS un accès à la plateforme de gestion des événements critiques d'Everbridge, ce qui améliorera la portée et la diffusion de la messagerie à travers le monde.

"Les vastes capacités techniques d'Everbridge, son large éventail d'offres et l'expérience de son équipe internationale font que cette alliance avec UMS allait de soi, a indiqué Espen Gylvik, Chief Executive Officer d'UMS. Nous sommes impatients de nous aligner sur le leader du marché pour fournir des services critiques et des solutions de communication innovantes pour apporter une différence significative dans la vie des gens."

Ce rachat valorise la totalité du capital social d'UMS à environ NOK 268 millions, soit environ USD 33,6 millions.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une société internationale de solutions informatiques pour entreprises qui fournit des applications logicielles permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin de maintenir la sécurité des personnes et d'augmenter la rapidité des activités. Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyber-attaque ou autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 3.700 clients à travers le monde font confiance à la plateforme SaaS (Software as a Service) de la Société pour agréger et évaluer rapidement et de manière fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. La plateforme de la Société, qui a envoyé plus de 2 milliards de messages en 2017, dispose de capacités permettant d'atteindre plus de 200 pays et territoires en livrant des messages en toute sûreté à plus d'une centaine de types différents d'appareils de communication. Parmi les applications de communications critiques et de sécurité de l'entreprise proposées par la Société, citons: Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT Alerting, Visual Command Center®, Crisis Commander®, Community Engagement™ et Secure Messaging. Everbridge sert 9 des 10 plus grandes villes des États-Unis, 8 des 10 premières banques d'investissement basées aux États-Unis, les 25 aéroports américains les plus fréquentés d'Amérique du Nord, six des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 6 des 10 plus grands constructeurs automobiles, les 4 premiers cabinets comptables mondiaux, 4 des 10 plus importants prestataires de soins de santé basés aux États-Unis et 4 des 10 premiers assureurs-maladie basés aux États-Unis. Everbridge est basé à Boston et à Los Angeles et dispose également de bureaux à San Francisco, Lansing, Orlando, Beijing, Londres et Stockholm. Pour plus d'informations, visitez le site www.everbridge.com, lisez le blog de la Société, et suivez-la sur Twitter et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des "dispositions d'exonération" de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos applications de communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des clients. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des mots tels que "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "penser", "cibler", "projeter", "objectifs", "estimer", "potentiel", "prédire", "peut", "pourra", "pourrait", "avoir l'intention", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer matériellement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris, mais sans limitation aucune: notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir; la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées; notre rentabilité n'a pas été régulièrement constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ou la maintenir à l'avenir; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile; notre capacité d'attirer, d'intégrer et retenir du personnel qualifié; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques; notre capacité à gérer efficacement notre croissance; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, mais ne se limitent pas, à notre rapport annuel sur formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2016 déposé auprès de la SEC le 23 mars 2017. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge se dégage de toute obligation de mises à jour ou de révision de toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre. On ne saurait se fier à ces déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180410006357/fr/