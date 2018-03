Evolis : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Evolis vient de publier des résultats annuels en baisse au titre de son exercice 2017. Ainsi, le spécialiste des imprimantes de cartes plastiques et badges a enregistré un résultat net consolidé de 8,8 millions d’euros, en repli de 6,4% par rapport à 2016 et un résultat opérationnel de 12,7 millions d’euros (-6,6%). Pour sa part, le chiffre d’affaires s’établit à 80 millions d’euros (+4%). Dans son communiqué, Evolis évoque une année 2017 de « structuration organisationnelle» et « d’investissements significatifs».Compte tenu de ces performances, Evolis proposera le versement d'un dividende de 1 euro par action. S'agissant de ses perspectives 2018, le groupe explique qu'il capitalisera sur les investissements des deux dernières années pour développer ses activités sur toutes les zones géographiques. Ainsi, le groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires 2018 de l'ordre de 8 % et souhaite atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020.