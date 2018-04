Evolis : Communiqué de presse Evolis chiffre d'affaires premier trimestre 2018

88 % du CA réalisé à l'international au premier trimestre 2018

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018 : 18,3 M€

Activité Réseaux en hausse de 9,7 % à taux de change constant

(2,2% à taux courants)

Activité Projets impactée par des décalages de commandes

Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires

Angers, 10 avril 2018 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation pour cartes plastiques, a réalisé au 31 mars 2018 un chiffre d'affaires de 18,3 M€, en retrait de 1,6 % à taux de change constant (-8,4 % à taux de change courant) par rapport au premier trimestre 2017.

Emmanuel Picot, PDG d'Evolis, déclare : « Ce trimestre confirme le dynamisme de l'activité Réseaux, qui continuera à bénéficier tout au long de l'année des effets des lancements produits. L'activité Projets comprend un bon nombre de contrats en cours de signature, qui doivent compenser les décalages de commandes sur ce premier trimestre. Dans ce contexte, nous confirmons notre objectif de chiffre d'affaires 2018. »

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

* CA consolidé, en M€ au 31/03/2018 T1 2017 T1 2018 Variation Variation T.T.C.** Réseaux 13,0 13,3 2,2% 9,7 % Projets 5,9 3,9 -34,2% -27,4 % Autres * 1,1 1,1 3,7% 3,7 % Total 19,9 18,3 - 8,4% -1,6 %

*Europe (hors France), Moyen-Orient, Afrique

* Principalement accessoires (Sogedex) et logiciel (CardPresso).

** A taux de change constant : taux de change moyen du 1er trimestre 2017 appliqué au 1er trimestre

2018

DES PERFORMANCES CONTRASTÉES EN FONCTION DES ACTIVITÉS

L'activité Réseaux affiche un chiffre d'affaires de 13,3 M€, en hausse de 2,2 % (+ 9,7 % à taux de change constant). L'activité reste bien orientée sur l'ensemble des réseaux de distribution. Le dynamisme des solutions Edikio pour l'étiquetage alimentaire porte la croissance de la zone EMEA.

L'activité Projets a été impactée sur le trimestre par la conjonction de plusieurs facteurs :

Un effet de base défavorable sur la zone Moyen-Orient, où Evolis avait signé un projet bancaire significatif au 1er trimestre 2017, un décalage de prise de commandes sur le marché bancaire américain, une baisse des commandes sur le projet gouvernemental Aadhaar en Inde, et l'impact du taux de change euro/dollar.

Au global, le chiffre d'affaires Projets s'élève à 3,9 M€, en baisse de 34,2 % (-27,4 % à taux de change constant). Evolis dispose de plusieurs leviers de croissance pour son activité Projets. Sur la zone Moyen-Orient, des projets bancaires sont en cours de signature. Aux Etats-Unis, les partenaires bancaires d'Evolis ont reconfirmé leurs objectifs de chiffre. Evolis est confiant que ce décalage n'est que temporaire. Enfin, en Inde, la nouvelle équipe poursuit ses efforts pour développer l'activité. Compte tenu de ces éléments, l'activité Projets va retrouver sa dynamique de croissance dans les prochains mois.

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA consolidé, en M€ au 31/03/2018 T1 2017 T1 2018 Variation Variation T.T.C.** EMEA 10,6 10,6 0,6% 3,2 % Asie-Océanie (dont Inde) 4,8 4,0 -15,9% -5,0 % Amériques 4,5 3,6 -21,5% -9,2 % Total 19,9 18,3 -8,4% -1,6 %

** A taux de change constant : taux de change moyen du 1er trimestre 2017 appliqué au 1er trimestre 2018

UN TRIMESTRE VARIABLE SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES

Sur le plan géographique, l'évolution est contrastée en fonction des zones. La zone EMEA est en croissance (+3,2 % à taux de change constant), avec notamment l'Europe et l'Afrique qui continuent de progresser. La performance de la zone Asie-Océanie est impactée par l'activité en Inde, qui masque la progression des zones Asie-Pacifique et Chine. Evolis a bénéficié d'un très bon démarrage de ses activités en Chine sur le trimestre (+ 76,2 %).

Sur la zone Amériques, l'Amérique du Sud est en forte progression tant sur l'activité Réseaux que sur l'activité Projets. L'Amérique du Nord poursuit activement la mise en œuvre de sa réorganisation opérationnelle, qui devrait produire ses premiers effets commerciaux au second semestre 2018.

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

L'activité de ce trimestre a été marquée, pour partie, par des éléments ponctuels défavorables. Confiant de retrouver dans les mois à venir une bonne dynamique Projets, Evolis confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2018 de 8 % à taux courants. Cet objectif se fonde sur une parité euro/dollar à 1,20. A taux de change constant, Evolis envisage une croissance de son activité de 12 %.

Evolis confirme par ailleurs son objectif d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2020.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires premier semestre 2018 : 24 juillet 2018 après bourse

À PROPOS D'EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO)

Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact - technologie RFID) de tous types de cartes (cartes nationales d'identité, cartes bancaires, badges employé, cartes d'étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large éventail de produits et services en vue de l'identification des personnes et des biens : des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale cardPresso, une gamme complète d'accessoires pour cartes au travers de sa filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services.

Basé à Angers, avec des filiales à Miami et Boston (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde), Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon), Evolis est coté à la bourse de Paris (Euronext Growth) et a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros en 2017. Le groupe emploie plus de 375 collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.

