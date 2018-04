Evolis : confirmation de l'objectif annuel de revenus

10/04/2018 | 18:26

Evolis a fait état ce mardi après séance d'un chiffre d'affaires de 18,3 millions d'euros au titre des 3 premiers mois de son exercice 2018, en baisse de 8,4% et de 1,6% à changes constants par rapport au premier trimestre précédent.



'L'activité a été marquée, pour partie, par des éléments ponctuels défavorables', a résumé le groupe, dont la division 'Projets' a en particulier vu ses revenus chuter de 34,2% en rythme annuel (-27,4% à changes constants) à 3,9 millions d'euros.



La contribution du pôle 'Réseaux' a en revanche crû de 2,2% et de 9,7% à changes constants à 13,3 millions, tandis que les ventes tirées du segment 'Autres' ont augmenté de 3,7% à 1,1 million.



Confiant de retrouver dans les mois à venir une bonne dynamique concernant la branche 'Projets', Evolis a réitéré son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2018 de 8 % à taux courants. Cette prévision se fonde sur une parité euro/dollar à 1,2. A taux de change constant, Evolis envisage une croissance de son activité de 12 %.



Evolis confirme par ailleurs son ambition de dégager 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020.





