La valeur PEA-PME de la semaine - EVOLIS : les perspectives 2018 sont bien accueillies

Après deux années difficiles, Evolis projette une nouvelle accélération de sa croissance en 2018. Une prévision bien accueillie en Bourse où l’action du spécialiste des imprimantes de cartes plastiques et badges progresse de 2,56% à 40 euros. Le groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires 2018 de l'ordre de 8% après deux années de progression limitée : 4% en 2017 et 0,3% en 2016.A Accumuler sur la valeur, Greensome Finance juge que la prévision 2018 montre que la direction dispose d'une meilleure visibilité que l'an dernier. Egalement positif, LCM est confiant dans la capacité d'Evolis à surprendre positivement car le management se montre probablement prudent après deux années difficiles. Il anticipe pour sa part une croissance de près de 10%.Evolis a par ailleurs confirmé son ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020 contre 80 millions d'euros en 2017.Le groupe compte capitaliser cette année sur les investissements des deux dernières années pour développer ses activités sur toutes les zones géographiques. Ces investissements ont pesé sur les comptes 2017, qui sont ressortis en ligne avec les attentes.Le spécialiste des imprimantes de cartes plastiques et badges a enregistré un résultat net consolidé de 8,8 millions d'euros, en repli de 6,4% et un résultat opérationnel de 12,7 millions d'euros, en recul de 6,6%. La marge opérationnelle a ainsi reculé de 1,8 point à 15,9%.Selon CM-CIC, cette baisse s'explique par les différentes structurations mises en œuvre cette année dans la plupart des pays d'implantation (coûts de déménagement, rénovations, frais de personnel et de recrutement, acquisition des intérêts minoritaires de la filiale Evolis India) mais également par le plan d'actionnariat salarié mis en place.Etant donné la stabilité de sa capacité d'autofinancement en 2017, Evolis proposera le versement d'un dividende de 1 euro par action, en repli par rapport à 2016 : 1,20 euro.