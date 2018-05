EVS Broadcast Equipment: Publication relative à une notification de transparence

Publication le 16 mai 2018, 17h45 CET

EVS Broadcast Equipment a reçu ce 15 mai 2018 une notification de transparence dont il résulte que, suite à une acquisition d'actions réalisée en date du 11 mai 2018, Old Mutual Global Investors (UK) Ltd détient désormais 3,14% des droits de vote de la société. Old Mutual Global Investors (UK) Ltd a ainsi franchi le seuil de participation de 3% à la hausse.

La déclaration, datée du 14 mai 2018, comprend les informations suivantes:

Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes

Notification par: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personnes(s) tenue(s) à notification: Old Mutual Global Investors (UK) Ltd et Quilter Plc, 2 Lambeth Hill, EC4P 4WR, Londres (UK)

Date de la transaction: 11 mai 2018

Seuil franchi (en %): 3%

Dénominateur: 13.625.000

Détails de la notification:

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Quilter Plc 0 0,00% Old Mutual Global Investors (UK) Ltd 428.409 3,14% TOTAL 428.409 3,14%

B) Instruments financiers équivalents Après la transaction Détenteurs d'instruments financiers équivalents Type d'Instruments financiers Date d'expiration Période ou date d'exercice # de droits de vote qui pourraient être acquis si l'instrument est exercé % de droits de vote Règlement TOTAL

TOTAL (A & B) # de droits de vote % des droits de votes TOTAL (A & B) 428.409 3,14%

Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue:

Quilter Plc est la maison mère de Old Mutual Global Investors (UK) Ltd.

Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d'EVS (www.evs.com).

Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon les statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d'EVS, et doivent être envoyées à la société (par email corpcom@evs.com ou par fax +32 4 361 7089), ainsi qu'à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir compte est 13.625.000.

A propos d'EVS

EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies de production vidéo en direct. La société a introduit son système Live Slow Motion en 1994 et a continué à construire sur sa réputation de qualité et fiabilité avec des solutions qui mettent en valeur les contenus de sports, divertissements, et actualités en direct. Les innovations, comme la plateforme multimédia C-Cast et le mélangeur vidéo IT DYVI, élèvent la barre pour l'enrichissement, la gestion et la distribution de productions en direct. Les chaines de télévision, détenteurs de droits, producteurs et exploitants de stades utilisent EVS afin de maximiser la valeur de leurs productions, et augmenter ainsi leurs sources de revenus. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ 500 professionnels EVS commercialisent les produits et assurent le support de la marque dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations, visitez le site www.evs.com

Yvan ABSIL, Senior Vice President, Directeur Financier

Geoffroy d'OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél: +32 4 361 70 14. E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu'à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s'engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l'occurrence d'événements non anticipés après la date de ce jour.

