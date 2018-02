EVS Broadcast Equipment : publie ses résultats 2017

Publication le 22 février 2018, avant l'ouverture de la bourse

Information réglementée - rapport financier trimestriel

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR).

Faits marquants 4T17 Chiffre d'affaires de EUR 39,7 millions, +49,0% comparé au 4T16 (hors locations pour les grands événements sportifs et à taux de change constant) Augmentation des charges d'exploitation de 12,9% par rapport à un faible 4T16 Marge d'exploitation de 41,6% Bénéfice net de EUR 11,0 millions, bénéfice par action de EUR 0,82



Faits marquants 2017 Ventes de EUR 118,8 millions, -1,3% comparé au 2016 (à taux de change constant et hors locations pour les grands événements sportifs) Charges d'exploitation sous contrôle (+3,6% comparé à 2016) Marge d'exploitation de EUR 29,4% Bénéfice net de EUR 23,9 millions, bénéfice par action de EUR 1,77



Dividende total brut de EUR 1,00 par action (dividende final brut de EUR 0,50)



Perspectives Carnet de commande de EUR 37,5 millions au 15 février 2018 (à facturer en 2018), qui inclut EUR 10,6 millions de locations pour les grands événements sportifs +3,3% par rapport à 2017 (-23,5% hors locations pour les grands événements sportifs) EUR 4,7 millions de commandes supplémentaires à facturer en 2019 et après Comme d'habitude, il est trop tôt pour donner des perspectives sur le niveau des ventes vu la volatilité du carnet de commande et les délais de livraison assez courts dans notre industrie Croissance modérée des charges d'exploitation en 2018 en raison d'investissements en R&D pour le développement des nouveaux produits, en plus des indexations de salaires structurelles en Belgique (±2%)





CHIFFRES CLÉS

Non-audité EUR millions, sauf bénéfice par action (EUR) Audité 4T17 4T16 4T17/4T16 2017 2016 2017/2016 39,7 27,0 +47,0% Chiffre d'affaires 118,8 130,8 -9,2% 30,8 19,1 +60,7% Marge brute 87,6 97,2 -9,9% 77,4% 70,8% - Marge brute % 73,7% 74,3% - 16,5 6,5 +154,9% Résultat d'exploitation - EBIT 34,9 46,2 -24,3% 41,6% 24,0% - Marge d'exploitation - EBIT % 29,4% 35,3% - 11,0 4,9 +127,2% Bénéfice net (part du groupe) 23,9 32,8 -27,2% 0,82 0,36 +126,9% Bénéfice net de base par action (part du groupe) 1,77 2,43 -27,3%

COMMENTAIRES

"En 2017 nous avons clairement maintenu notre leadership dans notre coeur d'activité dans une industrie en mutation. Nous avons également introduit de nouveaux produits qui tirent parti de notre savoir-faire dans la production vidéo en direct, afin d'entrer dans de nouveaux marchés ou de saisir de nouvelles opportunités", a déclaré Muriel De Lathouwer, Administrateur déléguée et CEO d'EVS. "En 2018, nous poursuivrons sur la même voie: exécuter et délivrer ce qui est en cours. Et à côté de cela, nous allons également continuer à innover sur le marché, avec une attention particulière aux applications basées sur notre travail pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle."

Commentant les résultats et les perspectives, Yvan Absil, Directeur Financier, a déclaré: "Notre dernier trimestre a été une nouvelle fois très solide avec près de EUR 40 millions de revenus. Il en résulte un chiffre d'affaires de EUR 118,8 millions pour 2017. En tenant compte d'un niveau de marge brute élevé et de l'augmentation de 3,6% des charges d'exploitation, nous avons enregistré une marge EBIT de 29,4% et un bénéfice par action de EUR 1,77. Pour 2018, comme d'habitude, il est trop tôt pour donner une indication sur le niveau de revenus. Nous anticipons une croissance modérée des charges d'exploitation par rapport à 2017, en plus des indexations salariales structurelles en Belgique."

Perspectives 2018

Le carnet de commandes (à facturer en 2018) au 15 février 2018 s'élève à EUR 37,5 millions (y compris EUR 10,6 millions de locations pour les grands événements sportifs), +3,3% comparé à EUR 36,3 millions l'an passé, ou -23,5% hors locations pour les grands évènements sportifs. En plus du carnet de commande à facturer en 2018, EVS a déjà EUR 4,7 millions de commandes à facturer en 2019 et au-delà.

Pour 2018, comme d'habitude, il est trop tôt pour donner des perspectives sur le niveau des ventes vu la volatilité du carnet de commande et les délais de livraison assez courts dans notre industrie. Nous attendons une croissance modérée des charges d'exploitation par rapport à 2017, en plus des indexations salariales structurelles en Belgique.

Suite aux réformes fiscales en Belgique et aux Etats-Unis, le management de la société prévoit (toutes choses restant égales par ailleurs) une baisse du taux d'impôt effectif consolidé d'environ 2 points de pourcent, à ajuster en fonction du niveau réel des ventes et de la répartition géographique finale.

Calendrier sociétaire:

Mardi 15 mai 2018 : Assemblée Général Ordinaire

Jeudi 17 mai 2018 : résultats du 1T18

Jeudi 30 août 2018 : résultats du 2T18

Jeudi 15 novembre 2018 : résultats du 3T18

