Exel Industries : Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2017-2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 19 avril 2018

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2017-2018

Un trimestre faible dans un contexte monétaire défavorable

2016-2017 2017-2018 Variation Publiée Variation à taux de change constants (*) Chiffre d'affaires 2ème trimestre en M€ (Janvier à Mars) 218,3 205,4 -5,9% -2,5% Pulvérisation Agricole 122,2 112,6 -7,9% -4,2% Arrachage de Betteraves Pulvérisation et Arrosage de jardin Pulvérisation Industrielle 12,5 34,2 49,4 13,5 33,7 45,6 +8,5% -1,5% -7,7% +9,2% 0,0% -2,8%

2016-2017 2017-2018 Variation Publiée Variation à taux de change constants (*) Chiffre d'affaires 6 mois en M€ (Octobre à Mars) 352,7 343,0 -2,8% +0,4% Pulvérisation Agricole 185,0 174,2 -5,9% -2,5% Arrachage de Betteraves Pulvérisation et Arrosage de jardin Pulvérisation Industrielle 27,7 43,4 96,5 31,1 43,3 94,5 +12,2% -0,4% -2,2% +13,7% +1,0% +1,9%

(*) Les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l'année en cours aux taux de change moyens mensuels de l'année précédente

Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 (octobre 2017 à mars 2018) s'élève à 343M€, en croissance de +0,4% à taux de change constants, tiré par l'activité d'Arracheuses de Betteraves, alors que la Pulvérisation Agricole est en retrait.

En données publiées, le chiffre d'affaires est en décroissance de -2,8%, la dépréciation des monnaies - notamment de l'USD et de l'AUD- générant un effet change négatif de 11,1M€.

 Pulvérisation Agricole

Sur la période janvier-mars, la décroissance de -4,2% de la Pulvérisation Agricole provient exclusivement de l'Amérique du Nord et de l'Australie:  Aux USA, les ventes ont été affectées par les augmentations de tarif liées aux évolutions de la réglementation sur les moteurs imposant de passer des normes Tier 3 à Tier 4 ;  En Australie, les ventes sont impactées par une situation de sécheresse qui a duré 10 mois. Les premières pluies viennent tout juste d'arriver.

En France, seuls nos nouveaux produits tirent les ventes « grande culture ». La « vigne » est en retrait du fait de la mauvaise qualité des vendanges dans certaines régions.

Les ventes en Russie, Ukraine et Pologne restent dynamiques.

 Arrachage de Betteraves

Le deuxième trimestre affiche encore une activité soutenue. On note une croissance forte des ventes de machines de grosse capacité, qui correspondent aux modèles lancés récemment par Holmer.

 Pulvérisation et Arrosage de Jardin

La fin des négociations commerciales a permis un bon référencement chez les distributeurs. Les produits sont en rayon pour la saison, qui n'a pas encore débuté du fait d'une très mauvaise météo au mois de mars.

Par ailleurs, le mix produit évolue vers plus d'arrosage, alors que les ventes de pulvérisateurs sont plutôt en baisse à la suite de l'évolution des réglementations sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par le

grand public.

 Pulvérisation Industrielle

La Pulvérisation Industrielle est particulièrement affectée par l'effet USD.

Conformément à la stratégie de recentrage des ventes sur nos circuits de distribution et le matériel standard (activité la plus rentable), les ventes de projets sont en baisse, ce qui explique la décroissance des ventes de la Pulvérisation Industrielle sur le deuxième trimestre.

 Perspectives et Stratégie

M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente :

« Le premier semestre 2017-2018 est en demi-teinte avec un premier trimestre en légère croissance et un deuxième trimestre en décroissance dans un contexte monétaire défavorable.

En Pulvérisation Agricole, les ventes sont restées faibles sur le premier semestre mais le cours du blé -qui est le principal moteur d'une reprise potentielle- remonte légèrement (158€/t le 16 avril 2018). Un plan d'actions commerciales a été déclenché aux USA et 3 nouveaux modèles d'automoteur de pulvérisation sont lancés: le

MY 19 Apache, l'AS 630 et le Bruin. Nous continuons à développer nos ventes en Russie et en Ukraine grâce à nos relations commerciales avec les Agro Holdings.

Notre activité d'Arracheuses de Betteraves reste soutenue. Nous nous diversifions dans la logistique « plein champ » avec le lancement du Terra Variant 435.

La Pulvérisation et Arrosage du Jardin est prête pour la saison qui devrait démarrer avec les beaux jours de la deuxième moitié du mois d'avril. L'accroissement de nos référencements, le développement des nouveaux

produits, les ventes en ligne et le marché Russe offrent de belles perspectives.

En Pulvérisation Industrielle, nous renforçons nos liens avec la distribution en organisant des rencontres d'information et de formation (les « Tech Days ») et nous poursuivons notre stratégie de partenariat avec les intégrateurs et roboticiens. Les perspectives en Asie sont particulièrement bonnes, tant dans l'automobile que dans les autres industries.

Notre stratégie d'innovation s'étend au digital. En mars 2018, EXEL Industries entre au capital de DKE-Data, consortium de 11 fabricants de machines agricoles qui gère la plateforme d'échange de données agrirouter.

Les agriculteurs utilisent agrirouter pour connecter leurs machines et leurs logiciels d'exploitation de ferme. En plus de ses partenariats avec les start up de l'Agtech, EXEL Industries renforce ainsi son action pour le développement de l'agriculture numérique. »

Prochains rendez-vous :

- Le 31 mai 2018: résultats du 1er semestre 2017-2018;

- Le 19 juillet 2018: chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017-2018.

EXEL Industries 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 13 mois 2016/2017 Chiffre en M€ d'affaires 384.4 430.1 525.3 740.2 775.4 725.2 819.3 874.2

A propos d'EXEL Industries :

Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture (leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une stratégie d'internationalisation. EXEL

Industries emploie environ 3 745 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents.

NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

La présentation SFAF est disponible sur le site www.exel-industries.com Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

