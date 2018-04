Exel Industries : chiffre d'affaires de 343ME au 1er semestre

19/04/2018 | 18:42

Le chiffre d'affaires s'élève à 343 ME au premier semestre de l'exercice 2017-2018, en croissance de +0,4% à taux de change constants. ' Il a été tiré par l'activité d'Arracheuses de Betteraves, alors que la Pulvérisation Agricole est en retrait ' explique le groupe. En données publiées, le chiffre d'affaires est en décroissance de -2,8%.



' Sur la période janvier-mars, la décroissance de -4,2% de la Pulvérisation Agricole provient exclusivement de l'Amérique du Nord et de l'Australie ' précise le groupe.



' En France, seuls nos nouveaux produits tirent les ventes ' grande culture '. La ' vigne ' est en retrait du fait de la mauvaise qualité des vendanges dans certaines régions. Les ventes en Russie, Ukraine et Pologne restent dynamiques ' rajoute le groupe.



M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe Exel Industries, commente ' Le premier semestre 2017-2018 est en demi-teinte avec un premier trimestre en légère croissance et un deuxième trimestre en décroissance dans un contexte monétaire défavorable '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.