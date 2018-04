Exel Industries : une publication sanctionnée en Bourse

20/04/2018 | 15:25

L'action Exel Industries abandonne 3,2% à 105,5 euros ce vendredi peu après 15h, au lendemain de l'annonce d'une hausse de 0,4% du chiffre d'affaires au premier semestre à devises constantes à 343 millions d'euros. Les revenus ont en revanche reculé de 2,8% en données publiées.



Si l'activité 'Arracheuses de Betteraves' a tiré son épingle du jeu, le métier 'Pulvérisation agricole' a, lui, vu ses ventes reculer de 4,2% au deuxième trimestre en raison de difficultés en Amérique du Nord et en Australie.



'Le premier semestre 2017/2018 est en demi-teinte, avec un premier trimestre en légère croissance et un deuxième trimestre en décroissance dans un contexte monétaire défavorable', a résumé Guerric Ballu, directeur général.



Parmi les analystes ayant réagi à cette publication inférieure aux attentes, Portzamparc a réduit leur objectif de cours de 127,2 à 119 euros (- 6,4%), tout en maintenant son conseil 'renforcer'. En raison de la déception suscitée par la pulvérisation agricole, le courtier a également réduit son estimation de chiffre d'affaires 2018 à 872 millions.



'Nous restons cependant positifs quant aux perspectives d'amélioration des marges, notamment grâce au recentrage des ventes de pulvérisation industrielle et à la disparition de surcoûts dans les arracheuses de betteraves', a détaillé Portzamparc.



Oddo a également abaissé sa cible, de 123 à 109 euros, mais a renouvelé son opinion “neutre”. “Le deuxième trimestre traduit une moindre dynamique inférieure aux attentes du management”, synthétise l'intermédiaire, qui a aussi abaissé sa séquence bénéficiaire de 5% et anticipe une révision baissière du consensus du même acabit.





