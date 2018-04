Exel : Portzamparc écrête sa cible mais ne désarme pas

20/04/2018 | 09:37

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a réagi aux ventes trimestrielles 'inférieures aux attentes' publiées par Exel Industries. Les analystes ont réduit leur objectif de cours de 127,2 à 119 euros (- 6,4%), mais maintiennent leur conseil de 'renforcer' la ligne.



Le groupe a publié un CA T2 de 205,4 millions d'euros, en baisse de 5,9% (- 2,5% en organique) là où les spécialistes attendaient 219 millions. En cause : 'principalement (...) la mauvaise surprise au sein de la division Pulvérisation agricole (T2 - 4,2% à périmètre et changes constants) dont les ventes américaines reculent, affectées par les augmentations de prix (environ +10%) liées aux évolutions de la réglementation sur les moteurs.'



Du côté des Arracheuses de betteraves, la tendance demeure positive (+ 9,2% en organique au T2), même si base de comparaison deviendra plus défavorable au second semestre. Le retrait de la Pulvérisation industrielle (- 2,8%) était anticipé car il découle du 'recentrage des ventes sur les circuits de distribution et les intégrateurs au détriment des ventes de projets.'



En raison de la déception dans la pulvérisation agricole, Portzamparc réduit son estimation du CA 2018 à 872 millions. 'Nous restons cependant positifs quant aux perspectives d'amélioration des marges notamment grâce au recentrage des ventes de Pulvérisation industrielle et à la disparition de surcoûts dans les Arracheuses de betteraves', termine une note.





