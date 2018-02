Expedia : Trivago veut développer son offre de petits hôtels

Au quatrième trimestre 2017, la société, contrôlée par Expedia, a réalisé 72% de son chiffre d'affaires avec son actionnaire majoritaire et Priceline Group, la maison-mère de Booking.com.

Le groupe travaille également avec des hôtels indépendants, chaînes d'hôtels et hébergements alternatifs comme les campings et les locations saisonnières.

Trivago "élargit son offre d'hôtels et d'hébergements, ce qui inclut tous les types d'hébergements alternatifs" a déclaré le président du directoire Rolf Schrömgens, dans un entretien accordé à Reuters après la publication mercredi des résultats trimestriels du groupe.

Trivago doit notamment faire face à la concurrence d'Airbnb.

Trivago a annoncé mercredi prévoir une hausse de son chiffre d'affaires de 5 à 10% en 2018.

Le groupe a publié une perte nette de 9,6 millions d'euros au quatrième trimestre, contre un bénéfice net de 0,1 million d'euros un an plus tôt, due à la baisse du coût par clic de ses principaux clients, et à la hausse de ses dépenses.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 181,5 millions d'euros, contre 169,2 millions au quatrième trimestre 2016.

(Arunima Banerjee à Bangalore Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)