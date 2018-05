Explosifs et Produits Chimiques : Information financière du premier trimestre 2018

INFORMATION FINANCIERE

DU 1er TRIMESTRE 2018

DU GROUPE EPC

Paris, le 15 mai 2018,

Le groupe EPC voit son activité (y compris JV) reculer de 5,8% à périmètre et taux de change contant (-8% en termes réels). Cette baisse d'activité concerne la zone Europe

Amérique pour 3,4 M€ et la zone Afrique-Moyen-Orient pour 3,1M€.

Le trimestre de référence (premier trimestre 2017) avait été exceptionnel avec une activité en hausse de plus de 15% par rapport à 2016 sur les deux zones, ce qui crée un effet de comparaison peu favorable en 2018.

Trois facteurs principaux expliquent cette évolution : les mauvaises conditions météorologiques en Europe qui ont ralenti l'activité dans plusieurs pays pendant la période hivernale (France, Suède, Italie notamment), la très faible activité sur EPC Guinée et le recul de l'activité chez EPC Canada.

(non Audité)

à fin mars à fin mars En milliers d'euros 2018 2017 Réelle constant (*) Europe Amérique 66 401 69 770 -4,8% -3,6% Afrique Moyen-Orient 17 051 20 897 -18,4% -13,2% Activité Consolidée (yc JV) 83 452 90 667 -8,0% -5,8% Europe Amérique 64 415 67 458 -4,5% -3,2% Afrique Moyen-Orient 12 641 15 777 -19,9% -16,7% Chiffre d'Affaires (Hors JV) 77 056 83 235 -7,4% -5,7% Variation à taux de change et périmètre

* La variation à périmètre et taux de change constant est calculée en convertissant les chiffres 2017 aux taux de change moyen mensuel 2018 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2017 les entrées (ou sortie) de périmètre.

Le chiffre d'affaires sur 3 mois (hors JV), s'établit à 77,1 M€ contre 83,2 M€ en 2017 soit une baisse de 7,4%. A taux de change et périmètre constant, le chiffre d'affaires baisse de 5,7%.

C'est l'appréciation de l'Euro par rapport aux autres devises (Livre Sterling, Dollar US, Dirham Marocain) qui explique la différence entre le chiffre d'affaire réel et celui à taux de change et périmètre constant.

1. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe

Europe Amérique

L'activité Explosif recule un peu partout en Europe au premier trimestre (-3% à -7%) du fait de conditions météorologiques nettement plus rigoureuses en 2018 qu'en 2017. Les fermetures en carrières ont été plus nombreuses et plus longues que l'année précédente. Cela concerne la France, la Suède, l'Italie, l'Irlande et le Royaume-Uni.

L'Italie voit cette baisse amplifiée du fait du report de trois chantiers de travaux publics importants. En France la bonne tenue de l'activité « neige » (produits pour les avalanche) et un léger redémarrage dans la sismique ont permis de limiter la baisse. On constate en revanche une bonne activité en Belgique qui progresse de 5% et en Espagne grâce aux gains de part de marché réalisés.

Les additifs diesel au Royaume-Uni affichent une bonne performance (+11% hors effet de change) grâce à une reprise des commandes du client principal ainsi qu'à certaines ventes ponctuelles significatives.

L'activité d'EPC Canada a été fortement impactée par la perte de deux contrats miniers au quatrième trimestre 2017. Ces contrats n'ont pas encore été compensés par de nouvelles commandes. KEMEK US est légèrement en retrait par rapport à la même période de l'année dernière. A noter que le premier trimestre est traditionnellement très faible du fait des conditions hivernales.

Enfin, l'activité dans la démolition-désamiantage reste très bien orientée ce trimestre malgré un léger tassement d'un peu moins de 3%. L'activité reste sur des niveaux élevés dans ce secteur notamment grâce aux prises de commande d'ATD.

Afrique Moyen-Orient

Deux pays progressent sur le trimestre. Il s'agit d'EPC Côte d'Ivoire avec une progression supérieure à 30% grâce à la bonne tenue du marché des carrières et à la hausse de la production pour les deux clients miniers. L'activité est également bonne au Sénégal grâce à l'intégration de MINEEX.

Le Cameroun a souffert de problèmes d'approvisionnement qui ont pénalisés les ventes.

En Guinée le contrat GBG est légèrement en retrait (-4%) par rapport à 2017 conformément aux prévisions (travaux planifiés sur le port de Kamsar). L'activité sur SMB a été quasiment nulle ce trimestre, le client ayant décidé de s'approvisionner provisoirement en nitrate chez un concurrent d'EPC. La baisse du franc Guinéen se traduit de plus par un effet négatif de change de 0,6M€ sur le chiffre d'affaires. Cumulés, ces deux effets représentent un manque à gagner pour EPC Guinée de près de 2,7 M€ par rapport à 2017.

Le retard de démarrage de certains chantiers d'infrastructure au Maroc ainsi que la grève sur le site de production (1 semaine) ont pénalisé le chiffre d'affaires du premier trimestre sur ce pays qui est en baisse d'un peu plus de 12%.

MCS et AREX affichent une activité en légère croissance (+3%) dans un contexte de reprise modérée de l'activité.

Résultat du Groupe

La faible activité de ce début d'année a un impact significatif sur le résultat opérationnel du groupe à fin mars, ce résultat reste néanmoins largement positif.

2. Principaux nouveaux évènements du premier trimestre

Le Groupe EPC, première société de production, de commercialisation et de mise en œuvre d'explosifs civils à obtenir la certification ISO 22301-Continuité d'activité

Le Groupe EPC a entrepris depuis 3 ans de mettre en place un plan de continuité d'activité.

L'objectif est d'assurer à nos clients, à nos actionnaires et à nos collaborateurs, le maintien des activités critiques face à des évènements déstabilisants par un mode de gestion de la continuité d'activité qui va permettre de gérer, dans les meilleures conditions, le retour au fonctionnement normal pour chaque activité critique identifiée.

Une première étape importante, et qui concerne l'ensemble du groupe, a été franchie avec la certification ISO 22301 des 5 activités suivantes :

- Chaîne approvisionnent groupe

- Traçabilité des produits (Euro i Trace)

- Suivi de la note financière groupe

- Maintien des fonctions clés

- Soutien aux expatriés / voyageurs et le suivi de leur sécurité.

L'obtention de cette certification est un gage fort de pérennité pour les clients et partie prenante qui font confiance au groupe EPC.

3.

Evolution prévisible pour le trimestre à venir

La baisse d'activité liée aux conditions météorologiques avait été largement anticipée par le groupe, dans la mesure où les conditions 2017 avait été particulièrement favorables.

Le groupe est confronté à une situation concurrentielle plus tendue qu'attendue en Guinée et au Canada. Des efforts importants sont en cours pour conforter les parts de marché dans ces deux pays.

La hausse du prix du pétrole actuellement en cours devrait avoir un effet positif sur l'économie des pays exportateurs où EPC est présent (Arabie-Saoudite, Etats-Unis, Gabon, Canada notamment) ainsi que sur l'activité Additifs Diesel qui est fortement corrélée aux prix des hydrocarbures.

Le Groupe EPC est l'un des pionniers en France en matière de fabrication d'explosifs.

Avec une quarantaine de filiales implantées dans une vingtaine de pays dans le monde, la société est aujourd'hui une référence dans le domaine des Explosifs, de la Démolition et du

Forage - Minage