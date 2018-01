Explosifs et Produits Chimiques : Le Groupe EPC, première société de son secteur d’activité à obtenir la certification ISO 22301-Continuité d’activité

Le Groupe EPC, première société de production, de commercialisation et de mise en œuvre d'explosifs civils à obtenir la certification ISO 22301-Continuité d'activité

Le Groupe EPC a entrepris depuis 3 ans de mettre en place un plan de continuité d'activité.

L'objectif est d'assurer à nos clients, à nos actionnaires et à nos collaborateurs, le maintien des activités critiques face à des évènements déstabilisants par un mode de gestion de la continuité d'activité qui permette de gérer, dans les meilleures conditions, le retour au fonctionnement normal pour chaque activité critique identifiée.

En Novembre 2017 le groupe EPC a obtenu la certification ISO 22301 des 5 activités suivantes :

- Chaîne approvisionnent groupe

- Traçabilité des produits (Euro i Trace)

- Suivi de la note financière groupe

- Maintien des fonctions clés

- Soutien aux expatriés / voyageurs et le suivi de leur sécurité.

L'obtention de cette certification est un gage fort de pérennité pour les clients et partie prenante qui font confiance au groupe EPC.

Charles-Ernest Armand, Directeur Administratif et Financier, déclare : « Le groupe EPC est la première société de production, de commercialisation et de mise en œuvre d'explosifs civils à obtenir la certification ISO 22301. Cette certification est une étape importante. Elle est le résultat de l'implication des équipes, et traduit la maturité du groupe sur des sujets qui constituent des enjeux majeurs ».

Thierry Rousse, Directeur Sécurité Santé Environnement, précise : « Cette certification ISO ne doit pas être perçue comme une norme ISO de plus : en interne, les éléments les plus moteurs dans la mise en place se sont révélées être les Directeurs opérationnels qui ont tout de suitecompris l'intérêt, sur un plan business, de sécuriser leurs opérations. En outre, la partie exercice et simulation est un des éléments qui lui confèrent un côté pratique, très apprécié des équipes car adapté aux contraintes terrain. »

Le certificat a une durée de 3 ans, un audit de suivi sera effectué chaque année pour garantir le maintien de la conformité aux exigences de la norme.

Les principales filiales du groupe EPC sont déjà certifiées ISO 9001 - Qualité, ISO 14 001 - Environnement, OHSAS 18 001 - Sécurité

***

A propos de la norme ISO 22301 :2012

L'ISO 22301 est une norme internationale organisant la gestion de la continuité d'activité et conçue pour anticiper et protéger les activités des entreprises de perturbations potentielles par la mise en œuvre des mesures nécessaires pour garantir leur résilience. Elle permet d'identifier les menaces potentielles, internes et externes, susceptibles d'affecter ses fonctions vitales opérationnelles.

Concrètement, la norme permet de fournir une réponse prévisible et pertinente aux crises, de maintenir les activités vitales et les fonctions essentielles de l'entreprise, de réduire les coûts grâce à une parfaite compréhension des processus, de protéger la réputation de l'organisation et d'offrir une garantie de pérennité aux clients et aux parties prenantes.

A propos du Groupe EPC

Fondé il y a 125 ans, le groupe EPC est un des leaders mondiaux dans la fabrication, le stockage, la distribution et la mise en œuvre d'explosifs civils au profit des industries extractives, de la construction et de la démolition. Le Groupe EPC, emploie plus de 2000 collaborateurs dans 40 filiales réparties sur les 5 continents.