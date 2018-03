Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exxon Mobil s'attend à ce que son bénéfice annuel soit plus que doublé d'ici 2025 à 31 milliards de dollars en raison des cours actuels du pétrole. La première compagnie pétrolière privée mondiale a indiqué que ses projets d'exploration en Guyana et dans le bassin Permien, comme ses investissements dans le raffinage et la chimie, devraient également soutenir ses résultats.