Exxon Mobil : résultats mitigés au premier trimestre

27/04/2018 | 14:21

Exxon Mobil a fait état ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice par action (BPA) de 1,09 dollar au titre du premier trimestre de son exercice, soit une hausse de 14 cents en glissement annuel.



Le consensus était un peu plus optimiste, pariant sur un BPA de 1,1 dollar.



Le chiffre d'affaires a en revanche plus progressé que prévu, s'établissant à 68,2 milliards de dollars, à comparer à 58,7 milliards. Les analystes tablaient en effet sur 67,2 milliards.





