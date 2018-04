ExxonMobil : acquisition dans les lubrifiants en Indonésie

30/04/2018 | 09:53

ExxonMobil annonce un accord pour racheter Federal Karyatama (FKT), l'un des premiers fournisseurs de lubrifiants pour motos en Indonésie, acquisition comprenant la marque Federal Oil et un site de mélange de 700.000 barils par an à Cilegon.



Rachetée auprès de Mitra Pinasthika Mustika Tbk pour un montant non précisé, FKT dispose d'un réseau de distribution national soutenu par environ 40 concessionnaires, 3.200 centres Federal Oil et plus de 10.000 détaillants en Indonésie.



Le géant pétro-gazier américain anticipe la finalisation de cette transaction, soumise au feu vert des actionnaires et des autorités gouvernementales et de régulation, pour le troisième trimestre 2018 au plus tard.



