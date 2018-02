ExxonMobil : production remplacée à 183% en 2017

08/02/2018 | 16:05

Exxon Mobil Corporation annonce avoir ajouté 2,7 milliards de barils équivalent pétrole à ses réserves prouvées de pétrole et de gaz l'année dernière, ce qui implique un taux de remplacement de 183% de sa production.



Le géant énergétique américain précise que les liquides représentent 57% des réserves, à comparer à 53% en 2016, et que la durée de vie de ses réserves sur la base des taux de production actuels s'établit à 14 ans.



'Nos succès d'exploration et nos acquisitions stratégiques durant une période de prix bas ajoutent des ressources de haute qualité, qui se situent à un coût d'approvisionnement parmi les plus bas dans le secteur', souligne le PDG Darren W. Woods.



