ExxonMobil : redémarrage du GNL en Papouasie-Nouvelle-Guinée

13/04/2018 | 14:49

ExxonMobil annonce le redémarrage de sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mettant un terme à une interruption temporaire suite à d'importants tremblements de terre fin février.



La compagnie pétro-gazière précise qu'un train est déjà en activité tandis que le second devrait redémarrer avec l'augmentation de la production. Les exportations de GNL devraient reprendre rapidement selon elle.



Le groupe précise que durant cette période d'arrêt, il a été en mesure d'achever des opérations de maintenance qui étaient prévue plus tard cette année, lui offrant des activités plus efficaces dans les mois à venir.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.