FACEBOOK : JPMorgan reste à Surpondérer

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 242 dollars sur Facebook après l’annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d’études souligne le solide engagement des utilisateurs alors que celui-ci était la principale inquiétude des investisseurs ces derniers mois. Facebook est ainsi parvenu à inverser la baisse du nombre de ses utilisateurs quotidiens aux Etats-Unis et au Canada.Le broker ajoute que la hausse des revenus publicitaires provient d'abord de la hausse des prix (+39%) et ensuite du nombre des publicités vues par les utilisateurs (+8%).