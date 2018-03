FACEBOOK : Jefferies reste positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 230 dollars sur Facebook après l’affaire Cambridge Analytica. Le bureau d’études s’attend à ce que les révélations de la presse continuent de peser sur l’opinion des investisseurs sur la valeur jusqu’au second semestre 2018. Elles ne devraient cependant pas affecter la croissance des ventes. Si les investisseurs s’inquiètent de la mise en place de réglementations, le broker rappelle que Facebook a déjà communiqué sur les investissements dans les hommes et les outils qu’il compte réaliser.La direction prévoit une hausse de 45% à 60% des dépenses opérationnelles et un quasi-doublement des investissements en 2018.