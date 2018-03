FACEBOOK : Mark Zuckerberg présente des mesures pour mieux protéger les données des utilisateurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s’est exprimé pour la première fois depuis le début du scandale de l’utilisation sans leur consentement des données de 50 millions d’utilisateurs du réseau social par Cambridge Analytica. « Nous avons la responsabilité de protéger vos données et si nous ne le pouvons pas, nous ne méritons pas de nous servir », a-t-il écrit dans un post sur Facebook dans lequel il reconnaît que sa société a fait des erreurs. Il a aussi communiqué via plusieurs médias, accordant notamment une interview à CNN.Mark Zuckerberg a rappelé que des mesures prises avaient été prises ces dernières années pour protéger les données des abonnés. Le réseau a ainsi décidé en 2014 d'empêcher une application de récupérer les données des amis de ses utilisateurs, comme cela fut le cas pour Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg a ensuite présenté trois séries de nouvelles mesures.Il compte ainsi mener une enquête sur toutes les applications qui avaient accès à une grande quantité de données avant 2014. Toutes les applications refusant cet audit seront interdites.Facebook entend par ailleurs réduire encore plus l'accès des données aux développeurs. Ces derniers seront seulement autorisés à connaître le nom, la photo du profil et l'adresse e-mail. Ils n'auront plus accès au données de l'utilisateur si celui-ci n'a plus utilisé l'application pendant 3 mois.Enfin, le réseau social proposera le mois prochain un outil affiché en haut du fil d'actualité, son écran principal, qui indiquera quelles applications ont accès à vos données. Il permettra aussi de révoquer facilement la permission d'utilisation des données.