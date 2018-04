FACEBOOK : écrase le consensus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le scandale Cambridge Analytica sur d’importantes fuites de données personnelles n’a pas empêché Facebook de réaliser des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Le numéro un mondial des réseaux sociaux a réalisé un bénéfice net en hausse de 63% de 4,99 milliards de dollars, soit 1,69 dollar par action. Le consensus s’élevait à seulement 1,35 dollar par action.Facebook continue de bénéficier d'une forte croissance de ses revenus publicitaires. Le chiffre d'affaires du groupe a ainsi progressé de 49% à 11,97 milliards de dollars, dont 11,795 milliards de dollars (+50%) pour les ventes publicitaires. Le consensus Reuters pour ces dernières s'élevait à 11,41 milliards. Les revenus publicitaires générés sur les smartphones et tablettes ont représenté 91% du chiffre d'affaires publicitaire de Facebook contre 85% un an plus tôt.Au total, le groupe comptait 2,20 milliards d'utilisateurs mensuels à la fin du premier trimestre, en progression de 14%. Le nombre d'utilisateurs quotidiens est pour sa part ressorti à 1,45 milliard, en hausse également de 13%.Facebook est même parvenu à inverser la baisse du nombre de ses utilisateurs quotidiens aux Etats-Unis et au Canada, qu'il avait enregistré au quatrième trimestre. Il est remonté à 185 millions après être tombé à 184 millions le trimestre précédent.