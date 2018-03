FACEBOOK : va lancer des outils pour faciliter le contrôle des paramètres de confidentialité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Facebook a annonce qu'il allait lancer, dans les prochaines semaines, de nombreuses mesures pour offrir aux utilisateurs un contrôle simplifié et maximal de leurs paramètres de confidentialité. " Nous devons rendre nos paramètres de confidentialité plus faciles à comprendre, à trouver et à utiliser ", a explique le plus important réseau social mondial.Comme exemples, Facebook cite un menu unique pour trouver et gérer l'ensemble des paramètres de confidentialité; une section dédiée à la confidentialité, la sécurité et la publicité nommée " Raccourcis de confidentialité " et des outils simples pour trouver, télécharger et supprimer vos données Facebook dans une rubrique appelée " Accès à vos informations ".