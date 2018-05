Facebook : Cambridge Analytica dépose le bilan

NEW YORK, 2 mai (Reuters) - Cambridge Analytica, la société de conseil au centre de l'affaire de détournement des données d'usagers de Facebook, et sa maison-mère SCL Elections ont annoncé mercredi avoir déposé le bilan, confirmant une information du Wall Street Journal.

La société a précisé que les procédures de faillite avaient immédiatement été ouvertes.

Le Wall Street Journal, qui citait une source non identifiée, écrivait que la décision a été justifiée par le départ de nombreux clients et par le coût de plus en plus élevé des frais de justice liés à l'enquête sur Facebook.

Un lanceur d'alerte a révélé à la mi-mars que les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook avaient été détournées au profit de Cambridge Analytica, qui a notamment travaillé pour Donald Trump lors de la campagne présidentielle aux Etats-Unis.

Il est depuis apparu que ce sont en fait les données de 87 millions de ses utilisateurs ont été détournées au profit de Cambridge Analytica. (Munsif Vengattil, Nicolas Delame pour le service français)