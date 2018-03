Facebook : L'Allemagne demande un contrôle accru de Facebook

(Actualisé avec déclarations de la ministre de la Justice)

BERLIN, 26 mars (Reuters) - L'Allemagne a ouvert une enquête sur l'utilisation des données de Facebook par des sites partenaires et la ministre la ministre de la Justice s'est prononcée en faveur d'un durcissement de la réglementation du secteur.

Andreas Mundt, le président de l'Office des cartels, a déclaré au journal Tagesspiegel que les utilisateurs de Facebook ignoraient tout de la quantité des informations qui circulent sur le réseau social lorsqu'ils visitent des sites web tiers affiliés au groupe américain.

L'autorité de la concurrence allemande cherche à déterminer d'éventuels abus en lien avec "la collecte et le traitement des données provenant de sources tierces en dehors de Facebook", a-t-il dit dans une interview dont des extraits ont été publiés lundi.

Katarina Barley a pour sa part réclamé un encadrement plus strict des sociétés du secteur à l'issue d'une rencontre avec des représentants de Facebook, qu'elle avait convoqués au ministère de la Justice pour une réunion sur les questions de confidentialité.

"Facebook a admis des abus et excès par le passé et assuré que les mesures prises à leur suite feraient qu'il n'y en aurait plus", a-t-elle dit. "Mais les promesses ne suffisent pas. A l'avenir nous devrons réguler les entreprises comme Facebook de façon bien plus stricte", a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Facebook n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat.

Le groupe américain s'est retrouvé sur la sellette la semaine dernière après avoir admis qu'un cabinet d'analyses, Cambridge Analytica, travaillant pour la campagne électorale de Donald Trump en 2016, avait pu collecter les données privées de 50 millions d'utilisateurs du réseau social.

En février, l'Office des cartels allemand avait déjà ouvert une enquête sur la publicité en ligne, évoquant les inquiétudes des acteurs du secteur face à la position "importante" occupée par Google et Facebook.

L'an dernier, il a accusé Facebook d'abuser de sa position dominante sur le marché pour recueillir les données de ses utilisateurs sans leur consentement. (Thomas Escritt Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)

