Facebook : Une firme travaillant pour Trump aurait collecté des données privées sur Facebook

WASHINGTON, 17 mars (Reuters) - Cambridge Analytica, une société d'analyse de données, aurait collecté les données privées de 50 millions d'utilisateurs de Facebook afin d'améliorer la visibilité et l'efficacité de la campagne électorale de Donald Trump, rapportent samedi le New York Times et l'Observer.

Facebook avait annoncé la veille avoir suspendu Cambridge Analytica après avoir découvert des infractions à sa politique de protection des données. Selon le réseau social, ces infractions sont parmi les plus vastes découvertes dans son histoire.

Selon l'Observer, Cambridge Analytica a utilisé ces données, volées début 2014, pour concevoir un logiciel capable de prévoir et d'influencer les choix des électeurs.

Le journal cite le témoignage d'un des fondateurs de la société qui affirme que ce logiciel était capable de dresser un portrait des utilisateurs et de leur adresser des publicités ciblées.

Selon l'Observer, les 50 millions de profils d'utilisateurs représentent environ un tiers de membres actifs de Facebook en Amérique du Nord et près d'un quart des électeurs américains. (David Ingram et Peter Henderson; Nicolas Delame pour le service français)