Facebook : dépasse les attentes au 1er trimestre

26/04/2018 | 11:57

Facebook a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en croissance de 63% à près de cinq milliards de dollars au premier trimestre 2018, soit 1,69 dollar par action, là où les analystes n'attendaient en moyenne que 1,35 dollar.



Le chiffre d'affaires du réseau social a grimpé de 49% pour approcher les 12 milliards de dollars, essentiellement composé de publicité sur mobile (91% des recettes publicitaires) et le nombre d'utilisateurs moyens mensuels a progressé de 13% à 2,2 milliards.



'Lors de sa conférence, Mark Zuckerberg a sans surprise mis en avant les efforts du groupe pour améliorer la sécurité et fermer les comptes déviants. La priorité des trois prochaines années est à la 'sécurisation' du réseau social', pointe Aurel BGC.



