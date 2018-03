Facebook : des problèmes de sécurité pèsent sur le titre

19/03/2018 | 15:54

Facebook cède plus de 5% en Bourse ce lundi à New York après avoir fait état de la transmission non autorisée de données de certains utilisateurs.



Cotée sur le Nasdaq, l'action du réseau social perd actuellement 5,3% à 175,6 dollars.



Dans un communiqué publié ce week-end, Facebook indique qu'Aleksandr Kogan, un professeur de psychologie à l'Université de Cambridge, a transmis des données à Cambridge Analytica, une société de conseils politiques et militaires, par le biais d'une application utilisant une identification via Facebook.



Si le groupe assure qu'aucune 'faille de sécurité' n'a été détectée, il confirme en revanche qu'Aleksandr Kogan a bien pu accéder aux informations des quelque 270.000 utilisateurs ayant téléchargé une application prédictive de leur personnalité.



Mais les personnes concernées ont sciemment fourni les informations demandées et consenti à ce que Kogan accède à certains éléments de leur profil, tels que leur ville de résidence, ou au contenu apprécié, ainsi qu'à certaines informations sur leurs amis.



Cela signifie qu'aucun mot de passe ou aucune information sensible n'a été dérobée ou piratée, souligne Facebook.



Cambridge Analytica a pour sa part indiqué que les données qu'il exploitait avaient été obtenues de manière légale, dans le respect total des conditions d'utilisation de Facebook.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.