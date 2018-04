Facebook : détruit des centaines de comptes d'une ferme à trolls russe

SAN FRANCISCO, 3 avril (Reuters) - Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a annoncé mardi que le réseau social avait fermé plusieurs centaines de comptes russes et de pages créés par une "ferme à trolls" pour leurs activités qui avait visé à influencer le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2016.

Faceboook précise que de nombreux articles et pages détruits provenaient de la Federal News Agency (FAN) basée en Russie et dont l'équipe de sécurité du réseau social a établi qu'elle était technologiquement et structurellement liée à l'Internet Research Agency basée à Saint-Pétersbourg.

Cette agence (FAN) a "de manière répétée agi pour tromper et manipuler les gens à travers le monde et nous ne la voulons plus nulle part sur Facebook", a dit Zuckerberg.

"Il est clair que les éléments que nous avons rassemblés montrent que cette organisation est contrôlée et dirigée" par l'Internet Research Agency, a-t-il précisé.

Le dirigeant de FB est sous pression depuis la découverte que les données de quelque 50 millions d'utilisateurs avaient été siphonnées par un cabinet de conseil et d'analyse, Cambridge Analytica, qui a étroitement collaboré à la campagne de Donald Trump.

( Joseph Menn et David Ingram; Pierre Sérisier pour le service français)