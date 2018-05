Facebook : suspend 200 applications après Cambridge Analytica

14/05/2018 | 16:29

Facebook annonce ce jour avoir suspendu environ 200 applications, dans le cadre de l'audit entrepris après le scandale Cambridge Analytica et promis par le fondateur Mark Zuckerberg le 21 mars.



'Facebook étudiera toutes les applications ayant eu accès à de grandes quantités d'informations avant la modification des règles de notre plateforme en 2014. L'enquête est en cours et comporte deux phases : un examen complet pour identifier chaque application qui a eu accès à un grand volume de données tout d'abord, puis lorsque nous avons des inquiétudes, des entretiens, des demandes d'informations et des audits pouvant inclure des inspections sur site', explique, dans une note de blog, Ime Archibong, vice-président de Facebook chargé des partenariats produits.



À ce jour, 'des milliers d'applications ont fait l'objet d'une enquête'. 200 ont donc été suspendues, dans l'attente d'une enquête approfondie sur leur utilisation abusive ou non des données personnelles.





