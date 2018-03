USA-Le Dow Jones a gagné 0,48%, le Nasdaq 0,27%

NEW YORK, 20 mars (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, soutenue par le secteur de l'énergie dans le sillage des cours du pétrole, mais la prudence a limité son rebond à la veille des décisions de la Réserve fédérale et alors que Facebook a poursuivi son recul face aux retombées des révélations sur les soupçons de détournement massif de données personnelles.

L'indice Dow Jones a gagné 117,29 points, soit 0,48%, à 24.728,20.

Le S&P-500, plus large, a pris 3,96 points, soit 0,15%, à 2.716,88.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 19,74 points (+0,27%) à 7.363,98.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).