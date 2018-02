Facebook : Susquehanna relève son objectif

01/02/2018 | 16:52

Susquehanna maintient sa note 'positive' sur le titre Facebook et a augmenté son objectif de cours de 230 dollars à 250 dollars, indiquant 'un nouveau trimestre fort' du réseau social.



'Les annonces de fil d'actualité, les vidéos et Instagram génèrent le court terme, tandis que Watch, Off-network, Messenger et la réalité virtuelle fournissent les prochaines étapes de la croissance à moyen et long termes' indique le bureau d'analyses dans son étude du jour.



'Nos études auprès de certaines des plus grandes agences de publicité de Facebook nous rendent confiants quant à la dynamique de l'entreprise, en particulier dans la vidéo et Instagram, et nous pensons que les estimations de revenus devraient progresser en 2018'.



